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Факты / Мир

12 погибших: Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в ракетных обстрелах

Власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на 17 октября. В результате боев есть жертвы и пострадавшие.

Азербайджан заявляет, что в результате обстрела города Гянджи 12 человек погибли и более 40 получили ранения.

Министерство иностранных дел Армении заявляет, что азербайджанские беспилотники ударили по военным объектам на юге страны. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, но жертв и пострадавших нет.

Читайте: Азербайджан и Армения начали новые обстрелы в Нагорном Карабахе

Кроме этого, в МИД сообщают, что в селе Шош в Нагорном Карабахе в результате ракетного удара ранены трое мирных жителей.

Война в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена ​​мобилизация.

Армения заявила о готовности начать мирные переговоры относительно военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан также заявил о возможности переговоров, но при определенных условиях.

ИсточникМинобороны Азербайджана

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