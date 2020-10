Власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на 17 октября. В результате боев есть жертвы и пострадавшие.

Азербайджан заявляет, что в результате обстрела города Гянджи 12 человек погибли и более 40 получили ранения.

Министерство иностранных дел Армении заявляет, что азербайджанские беспилотники ударили по военным объектам на юге страны. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, но жертв и пострадавших нет.

According to preliminary data, three civilians are wounded in #Shosh community of #Askeran region of #Artsakh. The condition of one of the injured is assessed as severe. The community suffered great material damages. Details are being clarified.

Photos: David Ghahramanyan pic.twitter.com/PwZJ9ORlzk

— MFA of Armenia???????? (@MFAofArmenia) October 16, 2020