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Факты / Мир

Брат мэра Ливерпуля Джо Андерсона умер от коронавируса

Старший брат мэра Ливерпуля Джо Андерсона скончался в больнице от коронавируса.

Он сообщил, что его брат умер в пятницу вечером.

Ливерпуль со среды находится на третьем уровне новой системы изоляции, в которой действуют самые строгие правила после роста числа случаев коронавируса в этом районе.

Он призвал людей соблюдать правила: закрыть пабы, в которых не подают еду, а также спортзалы, развлекательные центры, букмекерские конторы и казино.

— Мы хотим поблагодарить преданных своему делу сотрудников (больницы, — Ред.), рискнувших ради нас своими жизнями.

Спасибо всем за ваши послания любви и поддержки. Давайте держаться вместе, поддерживать друг друга и выиграть эту битву, — написал Джон Андерсон.

Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Ливерпуле: во вторник было зарегистрировано 3 204 пациента.

Неделей ранее было зарегистрировано 3 191 случай заболевания Covid-19.

На этой неделе Андерсон раскритиковал толпы, собравшиеся в городе незадолго до вступления в силу новых правил. Он заявил, что это позорит город.

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