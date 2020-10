Старший брат мэра Ливерпуля Джо Андерсона скончался в больнице от коронавируса.

Он сообщил, что его брат умер в пятницу вечером.

Ливерпуль со среды находится на третьем уровне новой системы изоляции, в которой действуют самые строгие правила после роста числа случаев коронавируса в этом районе.

Он призвал людей соблюдать правила: закрыть пабы, в которых не подают еду, а также спортзалы, развлекательные центры, букмекерские конторы и казино.

Despite the efforts of all the staff @LivHospitals ICU my brother sadly died at 10.45 last night We want to thank the dedicated staff risking their lives for us.Thank you all for your messages of love and support Let’s stick together and support each other and win this battle????❤️

— Joe Anderson (@mayor_anderson) October 17, 2020