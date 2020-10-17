Старший брат мэра Ливерпуля Джо Андерсона скончался в больнице от коронавируса.

Он сообщил, что его брат умер в пятницу вечером.

Ливерпуль со среды находится на третьем уровне новой системы изоляции, в которой действуют самые строгие правила после роста числа случаев коронавируса в этом районе.

Он призвал людей соблюдать правила: закрыть пабы, в которых не подают еду, а также спортзалы, развлекательные центры, букмекерские конторы и казино.

— Мы хотим поблагодарить преданных своему делу сотрудников (больницы, — Ред.), рискнувших ради нас своими жизнями. Спасибо всем за ваши послания любви и поддержки. Давайте держаться вместе, поддерживать друг друга и выиграть эту битву, — написал Джон Андерсон.

Despite the efforts of all the staff @LivHospitals ICU my brother sadly died at 10.45 last night We want to thank the dedicated staff risking their lives for us.Thank you all for your messages of love and support Let’s stick together and support each other and win this battle????❤️ — Joe Anderson (@mayor_anderson) October 17, 2020

Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Ливерпуле: во вторник было зарегистрировано 3 204 пациента.

Неделей ранее было зарегистрировано 3 191 случай заболевания Covid-19.

На этой неделе Андерсон раскритиковал толпы, собравшиеся в городе незадолго до вступления в силу новых правил. Он заявил, что это позорит город.