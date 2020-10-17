За сутки еще почти 433 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 17 октября достигло 39 266 928 случаев.
Среди них умерли от осложнений 1 103 517 пациентов и 29 658 707 – выздоровели.
Антилідери за кількістю заражених:
- США — 8 288 278;
- Индия — 7 432 680;
- Бразилия — 5 201 570;
- Россия — 1 369 313;
- Испания — 982 723.
Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.
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Где больше всего жертв Covid-19:
- США — 223 644;
- Бразилия — 153 229;
- Индия — 113 032;
- Мексика — 85 704;
- Великобритания — 43 429.
Где больше всего тех, кто выздоровел:
- Индия — 6 524 595;
- США — 5 395 401;
- Бразилия — 4 619 560;
- Россия — 1 056 582;
- Колумбия — 837 001.
Коронавирус в мире 16 октября
По данным на 16 октября, коронавирусом в мире заразились 38 833 032 жителя планеты.
Из них 1 097 228 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.