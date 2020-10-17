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Факты / Мир

Коронавирус в мире — обновленная статистика 17 октября

За сутки еще почти 433 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 17 октября достигло 39 266 928 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 103 517 пациентов и 29 658 707 – выздоровели.

Антилідери за кількістю заражених:

  • США — 8 288 278;
  • Индия — 7 432 680;
  • Бразилия — 5 201 570;
  • Россия — 1 369 313;
  • Испания — 982 723.

Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего жертв Covid-19:

  • США — 223 644;
  • Бразилия — 153 229;
  • Индия — 113 032;
  • Мексика — 85 704;
  • Великобритания — 43 429.

Где больше всего тех, кто выздоровел:

  • Индия — 6 524 595;
  • США — 5 395 401;
  • Бразилия — 4 619 560;
  • Россия — 1 056 582;
  • Колумбия — 837 001.

Коронавирус в мире 16 октября

По данным на 16 октября, коронавирусом в мире заразились 38 833 032 жителя планеты.

Из них 1 097 228 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.

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