За сутки еще почти 433 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 17 октября достигло 39 266 928 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 103 517 пациентов и 29 658 707 – выздоровели.

Антилідери за кількістю заражених:

США — 8 288 278;

Индия — 7 432 680;

Бразилия — 5 201 570;

Россия — 1 369 313;

Испания — 982 723.

Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

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Где больше всего жертв Covid-19:

США — 223 644;

Бразилия — 153 229;

Индия — 113 032;

Мексика — 85 704;

Великобритания — 43 429.

Где больше всего тех, кто выздоровел:

Индия — 6 524 595;

США — 5 395 401;

Бразилия — 4 619 560;

Россия — 1 056 582;

Колумбия — 837 001.

Коронавирус в мире 16 октября

По данным на 16 октября, коронавирусом в мире заразились 38 833 032 жителя планеты.

Из них 1 097 228 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.