США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Джо Байдена и его сына Хантера.

Во время своего выступления в штате Джорджия, когда речь зашла о главных оппонентов Дональда Трампа, толпа начала скандировать Посадить их! Посадить Их!

— Да, их следует посадить. Посадить Байден. Посадить Хиллари, — ответил Трамп.

Президент США добавил, что считает семью Байден преступной группой. Речь шла, в частности, о коррупционном скандале, связанном с компанией Burisma.

— Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень, Хантер, делает?

Хантер Байден и компания Burisma

Burisma считается одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине.

Все лицензии на разработку месторождений газа были выданы во времена Януковича. Владельцем Burisma является Николай Злочевский, который и возглавлял министерство экологии в правительстве Азарова.

По апрель 2019 в состав совета директоров Burismа входил сын кандидата в президенты США, а в то время — вице-президента США Джо Байдена — Хантер Байден.

Журналистские расследования отмечали, что Хантер Байден получал в Burisma до $ 50 тыс. ежемесячно.

Долгое время компанию Burisma подозревали и открыто обвиняли в отмывании денег и хищении украинских госресурсов, а Николай Злочевский даже был объявлен в розыск.

Несмотря на то, что Лондонский суд доказал факт незаконного обогащения акционеров Burisma, в Украине расследование этого дела было прекращено.

Источник: Newsweek