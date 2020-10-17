В Италии женщина подливала коллеге в кофе транквилизаторы

Итальянка во время волны сокращений подливала коллеге транквилизаторы, чтобы она плохо работала.

Элис Бордон рассказала, что это произошло в 2017 году. Черрато купила своим коллегам порцию кофе в баре возле их офиса в Бра, городке в Пьемонте.

Элис выпила его залпом, а в скором времени у нее ухудшилось самочувствие.

— В глаза потемнело. Было ощущение, что я плыву, — рассказывает Бордон.

Бордон доставили в больницу с подозрением на инсульт.

У нее была такая же реакция после того, как она выпила еще несколько капучино, купленных Черрато, и однажды она разбила свою машину.

Читайте: Гепатит А и кишечная палочка! Как кофейни могут подвергать вас опасности

Элис начала подозревать о плохих намерениях коллеги, когда та взяла отгул на рождественские праздники.

Как раз в это время ее самочувствие было прекрасным.

— Я подумала, что мне могло быть плохо от кофе. Невролог прописал не пить этот напиток в течении месяца. Я его и не пила, — говорит она.

Затем Бордон приняла еще один стакан кофе от напарницы, выпив всего половину.

Она отдала вторую часть на экспертизу, которая установила, что в кофе превышена норма успокоительного в 10 раз.

Читайте: Афродизиак и стимулятор: как кофе влияет на секс

Коллега девушки была задержана на месте преступления.

Спустя три года следствий женщину осудили на четыре года тюрьмы.

Источник: The Guardian