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Факты / Мир

Президент Армении поставил ультиматум Азербайджану

Армения не признает независимость Нагорного Карабаха только потому, что хочет решить конфликт с Азербайджаном мирным путем.

Страна готова признать независимость так называемой республики при одном условии, заявил президент Армении Армен Саркисян.

Если Азербайджан откажется от урегулирования конфликта путем переговоров, то Армения признает независимость Нагорного Карабаха, отметил он.

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— То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров, — пояснил Саркисян.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Обострение между сторонами началось 27 сентября и уже стало крупнейшим после окончания Карабахской войны 1994 года.

19 октября Минобороны Азербайджана заявило, что сбили штурмовик Су-25 армянских вооруженных сил.

Украина поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны.

Источник: Коммерсантъ

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