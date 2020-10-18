В Чехии открыли первый отель для больных коронавирусом

В Праге открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом.
Четырехзвездочный отель расположен в центре города и принадлежит сети Czech Inn Hotels.
Он рассчитан на людей, которые в путешествии узнали о том, что больны, а также для заболевших жителей столицы Чехии, которые боятся заразить своих родных, оставаясь дома.
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Для заселения необходимо предоставить справку о положительном тесте. Разместиться, имея лишь подозрение на Covid-19, невозможно.
Обслуживание клиентов в гостинице организованное полностью бесконтактно. Общения с администратором происходит через специальный монитор, а ключи оставлены в дверях комнат.
Правила отеля:
- дистанционно можно заказать еду на кухне;
- гостям нельзя будет находиться за пределами своего номера;
- персонал отеля будет работать в защитных костюмах;
- комнаты после выезда клиентов будут оставлять пустыми на один день;
- в совместных помещениях дезинфекцию будут проводить ежедневно.
Штраф за отсутствие маски
Итальянская полиция оштрафовала 40-летнего мужчину и его девушку за поцелуй у ресторана в Милане. Влюбленные были без масок.
Согласно законодательству Италии, людям разрешено находиться на улице без масок, если это члены одной семьи, а рядом нет посторонних лиц. А пара не была официально замужем.
Источник: Novinky