В Чехии открыли первый отель для больных коронавирусом

В Праге открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом.

Четырехзвездочный отель расположен в центре города и принадлежит сети Czech Inn Hotels.

Он рассчитан на людей, которые в путешествии узнали о том, что больны, а также для заболевших жителей столицы Чехии, которые боятся заразить своих родных, оставаясь дома.

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Для заселения необходимо предоставить справку о положительном тесте. Разместиться, имея лишь подозрение на Covid-19, невозможно.

Обслуживание клиентов в гостинице организованное полностью бесконтактно. Общения с администратором происходит через специальный монитор, а ключи оставлены в дверях комнат.

Правила отеля:

дистанционно можно заказать еду на кухне;

гостям нельзя будет находиться за пределами своего номера;

персонал отеля будет работать в защитных костюмах;

комнаты после выезда клиентов будут оставлять пустыми на один день;

в совместных помещениях дезинфекцию будут проводить ежедневно.

Штраф за отсутствие маски

Итальянская полиция оштрафовала 40-летнего мужчину и его девушку за поцелуй у ресторана в Милане. Влюбленные были без масок.

Согласно законодательству Италии, людям разрешено находиться на улице без масок, если это члены одной семьи, а рядом нет посторонних лиц. А пара не была официально замужем.

Источник: Novinky