В РФ священникам выдали специальные защитные костюмы от Covid-19

В России священникам выдали специальные костюмы от коронавируса.

В наборы входит шапочка, защитный костюм, перчатки, маска, крест, очки, набор для Таинства Соборования и Причастия и антисептик.

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— Костюмы от Covid-19 выдали служащим отделов по благотворительности и социальному служению. Они посещают людей, которые больны коронавирусом, — говорится в сообщении.

Также выдали пакеты для утилизации использованных наборов.

Освятили город от коронавируса

В России епископы и священники поднялись в воздух на вертолете над Волгоградом, чтобы помолиться о выздоровлении больных Covid-19.

Для воздушной крестного хода церковники взяли с собой икону Казанской Божьей матери и мощи святых.

Источник: Baza

Фото: Baza