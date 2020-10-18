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Факты / Мир / Росія

В РФ священникам выдали специальные защитные костюмы от Covid-19

В России священникам выдали специальные костюмы от коронавируса.

В наборы входит шапочка, защитный костюм, перчатки, маска, крест, очки, набор для Таинства Соборования и Причастия и антисептик.

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— Костюмы от Covid-19 выдали служащим отделов по благотворительности и социальному служению. Они посещают людей, которые больны коронавирусом, — говорится в сообщении.

Также выдали пакеты для утилизации использованных наборов.

В РФ священникам выдали специальные защитные костюмы от Covid-19

Освятили город от коронавируса

В России епископы и священники поднялись в воздух на вертолете над Волгоградом, чтобы помолиться о выздоровлении больных Covid-19.

Для воздушной крестного хода церковники взяли с собой икону Казанской Божьей матери и мощи святых.

Источник: Baza

Фото: Baza

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