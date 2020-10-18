В РФ священникам выдали специальные защитные костюмы от Covid-19

В России священникам выдали специальные костюмы от коронавируса.
В наборы входит шапочка, защитный костюм, перчатки, маска, крест, очки, набор для Таинства Соборования и Причастия и антисептик.
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— Костюмы от Covid-19 выдали служащим отделов по благотворительности и социальному служению. Они посещают людей, которые больны коронавирусом, — говорится в сообщении.
Также выдали пакеты для утилизации использованных наборов.
Освятили город от коронавируса
В России епископы и священники поднялись в воздух на вертолете над Волгоградом, чтобы помолиться о выздоровлении больных Covid-19.
Для воздушной крестного хода церковники взяли с собой икону Казанской Божьей матери и мощи святых.
Источник: Baza
Фото: Baza