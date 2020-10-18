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Октябрь, 18 в 9:35
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов
задержали тысячи митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
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09:45
-
18 октября
Правозащитники сообщили, что в субботу
в Минске задержали более 40 человек.
Среди них и журналисты.
09:44
-
18 октября
Задержание студентов:
/ 5 фотографий
09:42
-
18 октября
17 октября около ста женщин снова вышли на марш от ТЦ Dana Mall к центру города. Примерно в это же время от МГЛУ стартовало шествие примерно 150 студентов.
После обеда женская колонна перешла в демарш: женщины ничего не выкрикивали и просто прогуливались с цветами в руках. Сообщается минимум о 38 задержанных.
09:40
-
18 октября
В Минске задержали основателя известной ИТ-компании Bamboo Group Владислава Герчикова.
Его вытащили прямо из машины во дворе на Козлова во время студенческой акции.
11:07
-
16 октября
Тихановская объявлена Беларусью в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя (статья 361 часть 3).
11:05
-
16 октября
На национальном правовом портале Беларуси
опубликован документ, касающийся студентов. По нему обучающимся, допустившим более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, выплата стипендий прекращается сроком на один месяц.
09:18
-
16 октября
Минск. Люди с флагами заблокировали проезд по МКАД.
09:16
-
16 октября
Канада ввела дополнительные санкции против белорусских чиновников. Новые санкции поддерживают попытки международного сообщества по поиску дипломатического разрешения кризиса в Беларуси.
Об этом
сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.
Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников 29 сентября. Обновленный санкционный список согласован со списками ЕС и США.
09:15
-
16 октября
Протесты в Беларуси, начавшиеся в ответ на официальные результаты президентских выборов 9 августа, продолжаются два месяца. И пока выглядит так, что стратегия власти переждать, пока протесты утихнут, провалилась.
О возможном втрогрнення России пишет обозреватель
Foreign Policy Владислав Давидзон.
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