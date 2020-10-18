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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали тысячи митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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09:45 - 18 октября

Правозащитники сообщили, что в субботу в Минске задержали более 40 человек.

Среди них и журналисты.

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09:44 - 18 октября

Задержание студентов:

/ 5 фотографий

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09:42 - 18 октября

17 октября около ста женщин снова вышли на марш от ТЦ Dana Mall к центру города. Примерно в это же время от МГЛУ стартовало шествие примерно 150 студентов.

После обеда женская колонна перешла в демарш: женщины ничего не выкрикивали и просто прогуливались с цветами в руках. Сообщается минимум о 38 задержанных.

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09:40 - 18 октября

В Минске задержали основателя известной ИТ-компании Bamboo Group Владислава Герчикова.

Его вытащили прямо из машины во дворе на Козлова во время студенческой акции.

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13:37 - 16 октября

Главная оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська анонсировала визит в Киев после того, как в Украине 25 октября пройдут местные выборы.

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11:07 - 16 октября

Тихановская объявлена Беларусью в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя (статья 361 часть 3).

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11:05 - 16 октября

На национальном правовом портале Беларуси опубликован документ, касающийся студентов. По нему обучающимся, допустившим более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, выплата стипендий прекращается сроком на один месяц.

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09:18 - 16 октября

Минск. Люди с флагами заблокировали проезд по МКАД.

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09:16 - 16 октября

Канада ввела дополнительные санкции против белорусских чиновников. Новые санкции поддерживают попытки международного сообщества по поиску дипломатического разрешения кризиса в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников 29 сентября. Обновленный санкционный список согласован со списками ЕС и США.

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09:15 - 16 октября

Протесты в Беларуси, начавшиеся в ответ на официальные результаты президентских выборов 9 августа, продолжаются два месяца. И пока выглядит так, что стратегия власти переждать, пока протесты утихнут, провалилась.

О возможном втрогрнення России пишет обозреватель Foreign Policy Владислав Давидзон.

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