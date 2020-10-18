09:42 -

17 октября около ста женщин снова вышли на марш от ТЦ Dana Mall к центру города. Примерно в это же время от МГЛУ стартовало шествие примерно 150 студентов.

После обеда женская колонна перешла в демарш: женщины ничего не выкрикивали и просто прогуливались с цветами в руках. Сообщается минимум о 38 задержанных.