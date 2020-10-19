14-летняя Аника Чебролу из Фриско (штат Техас, США) победила в конкурсе Young Scientist Challenge 2020 и получила приз в $25 тыс. за открытие, которое может помочь в лечении Covid-19.

Аника использует методологию in-silico для обнаружения молекулы свинца, которая может избирательно связываться с белком-шипом вируса SARS-CoV-2.

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Аника — американка индийского происхождения. Свой проект она презентовала в 8 классе, однако юная исследовательница не всегда была сосредоточена на поиске лекарства от Covid-19.

Первоначально ее целью было использовать методы in-silico для определения ведущего соединения, которое могло бы связываться с белком вируса гриппа.

Аника сказала, что получение премии и звания лучшего молодого ученого — это большая честь, но ее работа еще не завершена.

По ее словам, ее следующая цель — работать вместе с учеными и исследователями, которые борются за контроль над заболеваемостью и смертностью от пандемии.

Симптомы коронавируса

Британские ученые определили новый симптом коронавируса — это изменения слуха, в частности, шум в ушах.

После осмотра десятков пациентов с Covid-19 выяснилось, что почти все жаловались на расстройства слуха до выявления коронавируса.