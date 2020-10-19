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Факты / Мир

Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 Швейцария усилила карантин

Из-за ухудшения эпидситуации в Европе и стремительного роста количества больных коронавирусом в Швейцарии усилили карантин.

Нововведения начали действовать с 19 октября.

Правительство ввело обязательное ношение масок во всех общественных местах. Ограничение не касается детей до 12 лет.

Читайте: Швейцария по 18 сентября обязывает украинцев проходить карантин

Кроме того, в стране запретили собираться группами более 15 человек.

Работодателям рекомендуют перевести всех сотрудников на дистанционную форму.

Усиление карантина в Европе

С середины октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ряд европейских стран сообщили об усилении карантинных мер.

Такие решения уже приняли правительства Италии, Испании, Германии, Франции, Бельгии.

Подробнее о карантине в Европе и об усилении ограничений в странах читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: SRF

Фото: Dreamstime

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