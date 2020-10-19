В городе Тронхейм в Норвегии 17-18 октября врачи обнаружили у восьми больных Covid-19 новую разновидность вируса.

По словам врача коммуны Туве Росстада, этот вариант коронавируса нигде еще не встречался, и откуда он взялся в Норвегии, пока неизвестно.

Он утверждает, что новый тип более заразный, хотя болезнь пациентов протекает в легкой форме.

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Пока неизвестно, какими свойствами обладает мутация вируса.

Коронавирус в мире

По состоянию на 19 октября в мире более 40 млн больных коронавирусом.

Умерло в целом 1,1 млн человек, а выздоровело 30,1 млн.

Самые высокие показатели по заболеваемости в США (более 8 млн), Индии (7,5 млн) и Бразилии (5 млн).

Источник: NRK