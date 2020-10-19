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Факты / Мир

Более 40 млн больных: коронавирус в мире 19 октября

19 октября в мире подтвердили более 40,2 млн случаев коронавируса.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,1 млн человек.

Выздороветь удалось более 30,1 млн жителям планеты.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев Covid-19

  • США — 8 387 799;
  • Индия — 7 548 238;
  • Бразилия — 5 235 344;
  • Россия — 1 399 334;
  • Аргентина — 989 680.

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса

  • США — 224 730;
  • Бразилия — 153 905;
  • Индия — 114 642;
  • Мексика — 86 167;
  • Великобритания — 43 646.

Лидеры по количеству тех, кто выздоровел от болезни

  • Индия — 6 659 895;
  • США — 5 457 684;
  • Бразилия — 4 650 030;
  • Россия — 1 070 576
  • Колумбия — 858 294.

Украина занимает в этом антирейтинге 25 место.

Коронавирус в мире 18 октября

По статистике коронавируса в мире 18 октября, у более 39,9 млн людей подтвердили болезнь.

Умерли от вируса на планете более 1,1 млн пациентов.

Выздороветь удалось более 29,8 млн людям.

Фото: Dreamstime

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