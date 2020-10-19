19 октября в мире подтвердили более 40,2 млн случаев коронавируса.
За время пандемии вирус унес жизни более 1,1 млн человек.
Выздороветь удалось более 30,1 млн жителям планеты.
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Страны, где больше всего случаев Covid-19
- США — 8 387 799;
- Индия — 7 548 238;
- Бразилия — 5 235 344;
- Россия — 1 399 334;
- Аргентина — 989 680.
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса
- США — 224 730;
- Бразилия — 153 905;
- Индия — 114 642;
- Мексика — 86 167;
- Великобритания — 43 646.
Лидеры по количеству тех, кто выздоровел от болезни
- Индия — 6 659 895;
- США — 5 457 684;
- Бразилия — 4 650 030;
- Россия — 1 070 576
- Колумбия — 858 294.
Украина занимает в этом антирейтинге 25 место.
Коронавирус в мире 18 октября
По статистике коронавируса в мире 18 октября, у более 39,9 млн людей подтвердили болезнь.
Умерли от вируса на планете более 1,1 млн пациентов.
Выздороветь удалось более 29,8 млн людям.