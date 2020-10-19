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Факты / Мир

Протест болельщиков из-за карантина в Праге — задержаны 150 активистов

В Праге (Чехия) футбольные и хоккейные фанаты вышли на протест против карантина. В результате чего полиция задержала 150 человек.

В столкновениях с протестующими пострадали 20 правоохранителей.

Об этом сообщил руководитель полиции Чехии Ян Швейдар.

По его словам, на акции протеста задержали более 100 демонстрантов. Их подозревают в нарушении общественного порядка, насилии против представителей власти или невыполнении требований органов власти.

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Еще около 50 человек полиция задержала перед акцией. У них обнаружили предметы, которыми можно было нанести ранения.

По данным службы скорой помощи, в общем из-за столкновений госпитализация потребовалась девяти людям, в том числе троим полицейским.

Всего на протест пришли около двух тысяч участников. Большинство демонстрантов проигнорировали масочный режим.

  • Протесты в Праге
  • Протесты в Праге
  • Протесты в Праге
  • Протесты в Праге
Протест болельщиков из-за карантина в Праге — задержаны 150 активистов / 2 фотографии

Чрезвычайное положение в Чехии

В Чехии пока фиксируют одни из худших в мире показателей новых заражений. 

Правительство ввело положение чрезвычайной ситуации и ряд ограничений. В частности проведения международных спортивных соревнований возможно лишь при пустых трибунах. Остальные спортивные соревнования в стране отменены.

Фото: Getty Images

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