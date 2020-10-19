Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество пока проваливает испытание коронавирусом.

По его словам, эта пандемия является большим вызовом для всего мира. Кроме того, он отметил, что в случае непринятия нужных мер, вирус может привести к бедности миллионов людей и к разрушению экономики.

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— Пандемия Covid-19 является большим глобальным вызовом для всего мирового сообщества, для многосторонней дипломатии, для меня как для генерального секретаря Организации Объединенных Наций. К сожалению, это испытание, которое мировое сообщество проваливает, — сказал Гутерриш.

Также Антониу Гутерриш раскритиковал мировое сообщество за недостаточностm единства в решении и других вызовов, в частности конфликты в Афганистане, Йемене и Сирии.

Коронавирус в мире

По состоянию на 19 октября в мире на коронавирус болеет 40,2 млн человек. За время пандемии вирус унес жизни более 1,1 млн человек. Выздороветь удалось более 30,1 млн жителям планеты.

Больше всего случаев Covid-19 обнаружили в США — 8,38 млн, Индии — 7,5 млн, Бразилии — 5,2 млн, России — 1,39 млн и Аргентине — 989 тыс.