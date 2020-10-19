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Факты / Мир

В США обвинили шестерых офицеров ГРУ РФ в причастности к вирусу NotPetya

В США объявили обвинения шестерым российским офицерам разведки, которые стоят за распространением вируса NotPetya в 2017 году.

Об этом заявили в Федеральном большом жюри США — отдельном виде суда присяжных, который предварительно рассматривает дело.

Также шесть россиян организовывали кибератаки на Олимпиаду в Корее и выборы во Франции. Ущерб трем американским компаниям, которые стали жертвами вируса NotPetya, составил $1 млрд.

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В США обвинили шестерых офицеров ГРУ РФ в причастности к вирусу NotPetya

Также Великобритания заявила, что разведка РФ якобы планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио.

Обвиняемые в хакерстве россияне являются сотрудниками ГРУ РФ, заявили в Федеральном жюри.

Кибератаки с РФ

СНБО предупреждает об активизации российских хакеров. Во время последних попыток атак использовались вредоносные вложения, имитирующих документы государственных органов власти.

Их рассылали по электронной почте. Во время открытия вложений хакеры получали доступ к системам и сетям государственного учреждения.

Источник: justice.gov

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