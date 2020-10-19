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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали тысячи митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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09:15 - 19 октября

На проспекте Независимости в Минске 18 октября задерживали студентов — участников Марша молодости. Около 150 студентов хотели присоединиться к колонне Женского марша. Они скандировали: Саша, ты отчислен!

Возле Дворца искусств толпу студентов встретили силовики в микроавтобусах, задержаны около 10 человек.

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09:11 - 19 октября

18 октября в Минске и других городах Беларуси прошел воскресный Партизанский марш. Правозащитники собирают информацию о задержанных, насчитали уже 230 человек.

Всего по состоянию на вечер 18 октября в Беларуси за время протестов произошло как минимум 14 820 задержаний.

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09:06 - 19 октября

Во время акций протеста в воскресенье, 18 октября, в Минске силовики стреляли на улицах. Так, на одном из видео видно, как один из силовиков стрелял не в воздух, а в сторону безоружного протестующего.

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20:20 - 18 октября

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра Весна, на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано 108 человек.

Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, правозащитники сообщают о задержании в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Светлогорске и Фаниполе.

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19:54 - 18 октября

Белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Инициатором выступил норвежский депутат Гейр Тоскедал, сообщила белорусская ассоциация в Норвегии RAZAM.

Kjære venner!

Vi gleder oss til å dele med dere en helt overveldende nyhet:

I dag, under Solidaritetsaksjonen til…

Опубліковано Hviterussisk forening i Norge RAZAM Неділя, 18 жовтня 2020 р.

— Они заслуживают похвалы за борьбу за честные выборы и вдохновения для мирной оппозиции против незаконного режима в Беларуси, — заявил Тоскелал.

Источник: Hviterussisk forening i Norge RAZAM

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18:33 - 18 октября

18 октября в Минске проходит Партизанский марш. На улицы вышли 15 тыс. человек.

Марш назвали Партизанским в знак единства с рабочими заводов столицы, что поддержали протесты в Беларуси.

/ 6 фотографий

Милиционеры уже задержали более 15 человек.

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09:45 - 18 октября

Правозащитники сообщили, что в субботу в Минске задержали более 40 человек.

Среди них и журналисты.

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09:44 - 18 октября

Задержание студентов:

/ 5 фотографий

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09:42 - 18 октября

17 октября около ста женщин снова вышли на марш от ТЦ Dana Mall к центру города. Примерно в это же время от МГЛУ стартовало шествие примерно 150 студентов.

После обеда женская колонна перешла в демарш: женщины ничего не выкрикивали и просто прогуливались с цветами в руках. Сообщается минимум о 38 задержанных.

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09:40 - 18 октября

В Минске задержали основателя известной ИТ-компании Bamboo Group Владислава Герчикова.

Его вытащили прямо из машины во дворе на Козлова во время студенческой акции.

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