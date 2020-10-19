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На проспекте Независимости в Минске 18 октября задерживали студентов — участников Марша молодости. Около 150 студентов хотели присоединиться к колонне Женского марша. Они скандировали: Саша, ты отчислен!

Возле Дворца искусств толпу студентов встретили силовики в микроавтобусах, задержаны около 10 человек.