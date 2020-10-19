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Октябрь, 19 в 9:15
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов
задержали тысячи митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
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09:15
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19 октября
На проспекте Независимости в Минске 18 октября задерживали студентов — участников Марша молодости. Около 150 студентов хотели присоединиться к колонне Женского марша. Они скандировали: Саша, ты отчислен!
Возле Дворца искусств толпу студентов встретили силовики в микроавтобусах, задержаны около 10 человек.
09:11
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19 октября
18 октября в Минске и других городах Беларуси прошел воскресный Партизанский марш. Правозащитники собирают информацию о задержанных, насчитали уже 230 человек.
Всего по состоянию на вечер 18 октября в Беларуси за время протестов произошло как минимум 14 820 задержаний.
09:06
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19 октября
Во время акций протеста в воскресенье, 18 октября, в Минске силовики стреляли на улицах. Так, на одном из видео видно, как один из силовиков стрелял не в воздух, а в сторону безоружного протестующего.
20:20
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18 октября
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра Весна, на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано 108 человек.
Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, правозащитники сообщают о задержании в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Светлогорске и Фаниполе.
19:54
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18 октября
Белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года.
Инициатором выступил норвежский депутат Гейр Тоскедал, сообщила белорусская ассоциация в Норвегии RAZAM.
Kjære venner!
Vi gleder oss til å dele med dere en helt overveldende nyhet:
I dag, under Solidaritetsaksjonen til…
Опубліковано
Hviterussisk forening i Norge RAZAM Неділя, 18 жовтня 2020 р.
— Они заслуживают похвалы за борьбу за честные выборы и вдохновения для мирной оппозиции против незаконного режима в Беларуси, — заявил Тоскелал.
Источник: Hviterussisk forening i Norge RAZAM
18:33
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18 октября
18 октября в Минске проходит Партизанский марш. На улицы вышли 15 тыс. человек.
Марш назвали Партизанским в знак единства с рабочими заводов столицы, что поддержали протесты в Беларуси.
/ 6 фотографий
Милиционеры уже задержали более 15 человек.
09:45
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18 октября
Правозащитники сообщили, что в субботу
в Минске задержали более 40 человек.
Среди них и журналисты.
09:44
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18 октября
Задержание студентов:
/ 5 фотографий
09:42
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18 октября
17 октября около ста женщин снова вышли на марш от ТЦ Dana Mall к центру города. Примерно в это же время от МГЛУ стартовало шествие примерно 150 студентов.
После обеда женская колонна перешла в демарш: женщины ничего не выкрикивали и просто прогуливались с цветами в руках. Сообщается минимум о 38 задержанных.
09:40
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18 октября
В Минске задержали основателя известной ИТ-компании Bamboo Group Владислава Герчикова.
Его вытащили прямо из машины во дворе на Козлова во время студенческой акции.
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