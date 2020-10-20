За сутки еще более 400 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 20 октября составило 40 647 566 случаев.
Среди них умерли от осложнений 1 122 984 пациента и 30 352 918 — выздоровели.
Антилидеры по количеству зараженных:
- США — 8 456 653;
- Индия — 7 594 736;
- Бразилия — 5 251 127;
- Россия — 1 415 316;
- Испания — 1 015 795.
Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Где больше всего жертв Covid-19:
- США — 225 222;
- Бразилия — 154 226;
- Индия — 115 236;
- Мексика — 86 338;
- Великобритания — 43 726.
Где больше выздоровевших:
- Индия — 6 730 617;
- США — 5 503 268;
- Бразилия — 4 681 659;
- Россия — 1 075 904;
- Колумбия — 867 961.
Коронавирус в мире 19 октября
По данным на 19 октября, коронавирусом в мире заразились 40,1 млн жителей планеты.
Из них 1,1 млн пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.