За сутки еще более 400 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 20 октября составило 40 647 566 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 122 984 пациента и 30 352 918 — выздоровели.

Антилидеры по количеству зараженных:

США — 8 456 653;

Индия — 7 594 736;

Бразилия — 5 251 127;

Россия — 1 415 316;

Испания — 1 015 795.

Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

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Где больше всего жертв Covid-19:

США — 225 222;

Бразилия — 154 226;

Индия — 115 236;

Мексика — 86 338;

Великобритания — 43 726.

Где больше выздоровевших:

Индия — 6 730 617;

США — 5 503 268;

Бразилия — 4 681 659;

Россия — 1 075 904;

Колумбия — 867 961.

Коронавирус в мире 19 октября

По данным на 19 октября, коронавирусом в мире заразились 40,1 млн жителей планеты.

Из них 1,1 млн пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.