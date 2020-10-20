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Факты / Мир

40 млн заболело, а 30 — излечилось: коронавирус в мире 20 октября

За сутки еще более 400 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 20 октября составило 40 647 566 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 122 984 пациента и 30 352 918 — выздоровели.

Антилидеры по количеству зараженных:

  • США — 8 456 653;
  • Индия — 7 594 736;
  • Бразилия — 5 251 127;
  • Россия — 1 415 316;
  • Испания — 1 015 795.

Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего жертв Covid-19:

  • США — 225 222;
  • Бразилия — 154 226;
  • Индия — 115 236;
  • Мексика — 86 338;
  • Великобритания — 43 726.

Где больше выздоровевших:

  • Индия — 6 730 617;
  • США — 5 503 268;
  • Бразилия — 4 681 659;
  • Россия — 1 075 904;
  • Колумбия — 867 961.

Коронавирус в мире 19 октября

По данным на 19 октября, коронавирусом в мире заразились 40,1 млн жителей планеты.

Из них 1,1 млн пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.

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