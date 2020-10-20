Азербайджан взял город Зангелан — административный центр одноименного района.

Информацию об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

С 1993 года город и район контролировала так называемая Нагорно-Карабахская Республика.

Город стоит на реке Вохчи. Через него проходит заброшенная железная дорога Капан-Миндживан.

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Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır! pic.twitter.com/K3XqHNL4OL — İlham Əliyev (@azpresident) October 20, 2020

Кроме занятия Зангелана, Алиев также сообщил о возвращении контроля над более чем 20 населенных пунктах.

Война в Нагорном Карабахе

Военные Азербайджана заявили, что сбили штурмовик Су-25 армянских вооруженных сил. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала ложью это заявление.

27 сентября началась обостряться ситуация в Нагорном Карабахе. Азербайджан заявил, что начал военную операцию по освобождению оккупированных Арменией территорий.

Армения называет действия Азербайджана военной агрессией.

Источник: Ильхам Алиев