Беларусь разрешила транзит без теста на коронавирус

С 22 октября Беларусь разрешила иностранцам транзит без теста на Covid-19 и 10-дневной самоизоляции.
Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Иностранцам нужно будет документально подтвердить 24-часовой транзит через Беларусь.
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— Такими документами может быть билет, виза Беларуси, официальное приглашение органа государства следования, путевка в лечебное учреждение или другие документы, — рассказали в пограничном комитете Беларуси.
Также у тех, у кого не будет документов, подтверждающих 24-часовой транзит, также сохраняется возможность въезда в Беларусь без справки и соблюдение самоизоляции.
Люди, которые за 24 часа не успеют выехать из страны, будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста.
Карантин в Уэльсе
Уэльс объявил 17-дневный карантин, чтобы уменьшить заболеваемость коронавирус.
Карантин в стране начнется с 23 октября до 09 ноября.
Будут закрыты развлекательные и общественные заведения, предприятия сферы услуг, библиотеки и торговые организации. Школы также работать не будут.