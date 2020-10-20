Бомбардировщики и истребители: самолеты РФ заметили в районе Аляски

Вечером 19 октября четыре военных самолета РФ были замечены у побережья Аляски.
Речь идет о двух российских бомбардировщиках Ту-95, которые летели в сопровождении двух истребителей Су-35.
Фото военных самолетов РФ обнародовали на странице ВВС США в Twitter.
— Североамериканский истребитель F-22 Командования аэрокосмической обороны F-22 при поддержке системы бортового предупреждения и управления E-3 и заправочного самолета KC-135 перехватил два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35.
Военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и не вторгались в воздушное пространство других государств, находясь на расстоянии 30 морских миль (примерно 56 км) от берегов Аляски.
Последний раз самолеты РФ в районе этого американского штата были замечены в августе 2020 года.
Ранее ВВС Великобритании перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 у берегов Шотландии.
Российские самолеты у берегов Шотландии
13 сентября ВВС Великобритании перехватили два самолета Ту-142 у берегов Шотландии.
Российские военные противолодочные самолеты Ту-142 используются в целях морской разведки.
В НАТО заявили, что присутствие российских военных самолетов в воздушном пространстве ЕС фиксировалось не менее 300 раз.