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Факты / Мир

Covid-19 на упаковке замороженной трески: в Китае будут проверять продукцию

В Китае планируют тщательно проверять всю импортную замороженную продукцию на наличие коронавируса.

К таким мерам жителей города Циндао подтолкнуло обнаружение Covid-19 на упаковке трески, которая была заморожена и ввезена в город.

Теперь все продукты питания, ранее замороженные или охлажденные, за 24 часа до их поставки в город будут тестироваться. В случае негативного результата, импорт будет разрешен.

Читайте: Китайская вакцина от Covid-19 может появиться в продаже в этом году

Сотрудники, которые перевозят и разгружают подобную продукцию, будут сдавать тесты на коронавирус раз в три или пять дней.

Помощь Китая по борьбе с Covid-19

Китай планирует помогать миру преодолеть пандемию коронавируса.

Страна присоединилась к финансовой инициативе COVAX по созданию вакцины против вируса.

Подробнее о коронавирусе в Китае читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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