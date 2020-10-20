Накануне финального тура дебатов между кандидатами в президенты США на выборах 2020, которые состоятся 3 ноября, Джо Байдена поддерживает большинство американских избирателей, Дональд Трамп пока отстает от него.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times и специалистами Сиенского колледжа.
Согласно им, представителя Демократической партии поддерживают 50% вероятных избирателей, Республиканской — 41%.
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Байден лидирует на фоне общей тревоги граждан страны касательно пандемии коронавируса и их желания видеть эффективные действия власти в сфере экономики.
Трамп потерял преимущество даже в экономических вопросах.
По прогнозам исследователей, эту ситуацию может изменить только ужасная ошибка Байдена или его команды.
Дебаты между Трампом и Байденом
22 октября между Трампом и Байденом состоятся еще одни дебаты.
На предыдущих действующий президент США постоянно перебивал своего оппонента и не позволял ему высказать мнение. После них, согласно результатам опроса, лидировал Байден.
Команда Трампа советует ему сменить модель поведения, чтобы получить благосклонность избирателей. Подробнее о выборах в США 2020 читайте на Фактах ICTV.
Источник: The New York Times