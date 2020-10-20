Накануне финального тура дебатов между кандидатами в президенты США на выборах 2020, которые состоятся 3 ноября, Джо Байдена поддерживает большинство американских избирателей, Дональд Трамп пока отстает от него.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times и специалистами Сиенского колледжа.

Согласно им, представителя Демократической партии поддерживают 50% вероятных избирателей, Республиканской — 41%.

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Байден лидирует на фоне общей тревоги граждан страны касательно пандемии коронавируса и их желания видеть эффективные действия власти в сфере экономики.

Трамп потерял преимущество даже в экономических вопросах.

По прогнозам исследователей, эту ситуацию может изменить только ужасная ошибка Байдена или его команды.

Дебаты между Трампом и Байденом

22 октября между Трампом и Байденом состоятся еще одни дебаты.

На предыдущих действующий президент США постоянно перебивал своего оппонента и не позволял ему высказать мнение. После них, согласно результатам опроса, лидировал Байден.

Команда Трампа советует ему сменить модель поведения, чтобы получить благосклонность избирателей. Подробнее о выборах в США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: The New York Times