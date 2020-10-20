В США 14-летняя девушка Аника Чебролу нашла потенциально эффективный способ борьбы с коронавирусом.

Юная исследовательница использовала метод детального компьютерного скрининга молекул, что помогло ей зафиксировать молекулу свинца, которая может соединяться с вирусом.

Это соединение не позволяет коронавирусу проникать в человеческий организм.

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Девушка называет свое открытие каплей в море, хотя сейчас оно заинтересовало ученых.

Кроме того, результаты исследования помогли ей одержать победу в конкурсе молодых ученых 3M Young Scientist Challenge, призовой фонд которого $25 тыс.

Лекарство от коронавируса

По состоянию на октябрь ученые во всем мире продолжают работать на вакциной и лекарствами против коронавируса.

В то же время Всемирная организация здравоохранения назвала единственный препарат, который сейчас может спасать больных с тяжелой формой заболевания.

Его название Дексаметазон, однако его использование против Covid-19 требует дополнительных исследований.