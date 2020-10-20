Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста США Энтони Фаучи “идиотом” и “катастрофой”. Эксперт призывает американцев серьезно относиться к коронавирусной болезни.

Критика в адрес врача прозвучала во время звонка главы Белого дома в свой предвыборный штаб.

— Люди устали от этого (Covid-19, — Ред.). Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов. Он здесь уже 500 лет, — сказал Трамп о руководителе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США 79-летнего Фаучи.

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Глава Белого дома считает, что американцы устали от ограничений пандемии.

— Фаучи — это катастрофа. Если бы я слушал его, у нас было бы полмиллиона смертей, — сказал президент.

Трамп и Фаучи расходятся во мнениях относительно того, как лучше справиться с пандемией, в результате которого в США умерли более 220 тыс. человек.

Коронавирус в мире

За сутки еще более 400 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 20 октября составило 40 647 566 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 122 984 пациента и 30 352 918 — выздоровели.

Антилидерами по количеству больных являются Соединенные Штаты — 8 456 653 человека.