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Факты / Мир

Чехия закрывает магазины — в стране рекордное число больных Covid-19

В Чехии коронавирусом за минувшие сутки заболело рекордное количество людей — 11 984. Общее количество больных по состоянию на 21 октября составляет 193 946.

Умерло за весь период эпидемии 1 619 пациентов, наибольшая смертность за сутки была зафиксирована в прошлый понедельник — 94 человека.

Выздоровели за время пандемии 79 108 больных. По словам министра здравоохранения Романа Примулы, пик нагрузки на больницы ожидается 11 ноября.

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В связи с такой ситуацией, правительство Чешской Республики решило закрыть все магазины и малый бизнес за исключением магазинов продовольственных товаров и аптек.

14 октября в стране уже закрыли все учебные заведения, кроме детских садов, рестораны готовят блюда только на вынос, отменены культурные и спортивные мероприятия.

А 5 октября Чехия ввела повторное чрезвычайное положение из-за коронавируса. Оно будет действовать 30 дней — до 5 ноября.

Источник: Минздрав Чехии

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