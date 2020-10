В Чехии коронавирусом за минувшие сутки заболело рекордное количество людей — 11 984. Общее количество больных по состоянию на 21 октября составляет 193 946.

Умерло за весь период эпидемии 1 619 пациентов, наибольшая смертность за сутки была зафиксирована в прошлый понедельник — 94 человека.

Выздоровели за время пандемии 79 108 больных. По словам министра здравоохранения Романа Примулы, пик нагрузки на больницы ожидается 11 ноября.

В связи с такой ситуацией, правительство Чешской Республики решило закрыть все магазины и малый бизнес за исключением магазинов продовольственных товаров и аптек.

