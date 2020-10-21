Карантин в Болгарии: граждан страны обязали носить маски

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом правительство Болгарии ужесточает карантинные меры.
В октябре в стране стали фиксировать увеличение суточного прироста больных, в связи с чем ввели обязательное ношение масок на улице.
Требование носить защитные средства во время пребывания на открытом воздухе касается всех граждан страны.
Читайте: Без тестов на Covid-19 и карантина: Болгария изменила правила въезда для украинцев
Нововведение начнет действовать с 22 октября.
Карантин в Европе
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и увеличения суточного прироста больных многие европейские страны уже ужесточили карантинные меры.
Об нововведениях сообщили в Италии, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии. В некоторых странах ограничиваются масочным режимом, в других — вводят комплекс мер.
Подробнее о карантине в Европе читайте на Фактах ICTV.
Источник: The Sofia Globe