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Факты / Мир

Карантин в Болгарии: граждан страны обязали носить маски

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом правительство Болгарии ужесточает карантинные меры.

В октябре в стране стали фиксировать увеличение суточного прироста больных, в связи с чем ввели обязательное ношение масок на улице.

Требование носить защитные средства во время пребывания на открытом воздухе касается всех граждан страны.

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Нововведение начнет действовать с 22 октября.

Карантин в Европе

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и увеличения суточного прироста больных многие европейские страны уже ужесточили карантинные меры.

Об нововведениях сообщили в Италии, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии. В некоторых странах ограничиваются масочным режимом, в других — вводят комплекс мер.

Подробнее о карантине в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Sofia Globe

Фото: Dreamstime

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