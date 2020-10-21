Президент США Дональд Трамп прервал запись интервью телеканалу CBS для программы 60 минут, сказав, что материала уже достаточно.

Он прекратил разговор на сорок пятой минуте и не вернулся ко второй части съемки, где он должен был появиться вместе с вице-президентом Майклом Пенсом.

Этот выпуск программы выйдет в воскресенье, 25 октября.

— Я рассматриваю возможность публикации моего интервью с Лесли Шталь с 60 Minutes в эфир! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое фальшивое и предвзятое интервью, — написал Трамп.

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Выборы президента в США

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание.

Его соперником будет демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.

Источник: CNN