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Факты / Мир

Материала достаточно! Трамп прервал интервью

Президент США Дональд Трамп прервал запись интервью телеканалу CBS для программы 60 минут, сказав, что материала уже достаточно.

Он прекратил разговор на сорок пятой минуте и не вернулся ко второй части съемки, где он должен был появиться вместе с вице-президентом Майклом Пенсом.

Этот выпуск программы выйдет в воскресенье, 25 октября.

— Я рассматриваю возможность публикации моего интервью с Лесли Шталь с 60 Minutes в эфир! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое фальшивое и предвзятое интервью, — написал Трамп.

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Выборы президента в США

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание.

Его соперником будет демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.

Источник: CNN

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