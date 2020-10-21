Ученые обнаружили новый орган в организме человека

Ученые из Нидерландов нашли новый орган у человека. Его заметили во время обследования пациентов с раком предстательной железы.

Об этом говорится в статье в журнале Radiotherapy and Oncology.

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Исследование больных осуществляли с помощью специального сканирования PSMA PET/CT, которое обнаруживает опухоли в организме.

В результате ученые установили, что этот орган — набор слюнных желез, который скрыт внутри человеческой головы. Он располагается в задней части носоглотки.

— Два органа, которые нашли при исследовании, имеют все признаки слюнных желез, — заявил автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета.

Неизвестный объект в голове человека: ученые нашли новый орган / 1 фотография

Орган решили назвать трубчатые железы, из-за их расположения.

— У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте. Слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это!, — сказал радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.

Для точного подтверждение, что этот орган существует, ученые провели вскрытие мужского и женского тел. Оно подтвердило существование желез.

В отчете об исследовании отмечено, что так называемые трубчатые железы нигде не были ранее описаны.

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Источник: Science Alert

Фото: The Netherlands Cancer Institute, Dreamstime