Немецкий пенсионер распилил перечный баллончик, чтобы прохожие соблюдали дистанцию

Полиция немецкого Аахена задержала 71-летнего мужчину, который распылил перцовый баллончик людям в лицо.

Пенсионер сначала напал на группу бегунов, а затем распылил баллончик в лицо двух велосипедистов, которые проезжали мимо. Последняя пара вызвала на место происшествия правоохранителей.

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Нарушитель рассказал, что распылил перцовый баллончик, чтобы у него была возможность соблюдать социальную дистанцию. А на улице в тот момент у него не оставалось другого выбора.

Скандал в поезде Львов-Киев

В поезде Львов-Киев девушки в возрасте 17 и 19 лет буянили и мешали другим пассажирам. Поезд пришлось остановить, из-за чего он прибыл в Киев с задержкой в один час. Пассажирки распивали спиртное, громко включали музыку, кричали, бегали по вагону голыми, курили и не обращали внимание на замечания работников поезда.

Источник: alkhaleejtoday