Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал свой народ брать в руки оружие.

Только так, он сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта, заявил Пашинян в видеообращении.

— Наши дальнейшие действия — это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Независимо, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня, право нашего народа — взять оружие в руки и стоять на защите своей родины, — сказал премьер-министр.

Читайте: Азербайджан продвигается вперед — Алиев заявил об освобождении райцентра Зангелан

При эффективной организации этого процесса, Армения сможет достичь приемлемого для нее дипломатического решения.

Он отметил, что сейчас Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассматривает вопрос введения российских миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах.

Этот вопрос может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Источник: Никол Пашинян