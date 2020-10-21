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Факты / Мир

Пентагон изучает возможность переброски части американских войск из ФРГ ближе к РФ

США могут передислоцировать Второй бронетанковый полк сухопутных войск из Германии в другую европейскую страну, расположенную ближе к России.

Переговоры об этом велись с властями Польши, Румынии, Болгарии и странами Балтии.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

— Мои недавние встречи с министрами из Румынии и Болгарии, а также корреспонденция, полученная из государств Балтии, указывают на то, что сейчас есть подлинная возможность передислоцировать Второй бронетанковый полк в какую-то из этих стран на постоянной основе,- заявил он.

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По его словам, эти меры необходимы альянсу НАТО для сдерживания России.

В июле президент США Дональд Трамп заявил о планах перебросить войска из Германии в Польшу. Он пообещал вывести около 9,5 тыс. человек.

Президент США сказал, что не понимает, почему США должны тратиться на защиту Германии, в то время как немцы закупают российский газ.

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