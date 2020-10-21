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Факты / Мир

Более 41 млн больных: коронавирус в мире 21 октября

За сутки еще более 400 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 20 октября составило 41 040 619 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 129 591 пациент и 30 625 859 — выздоровели.

Антилидеры по количеству зараженных:

  • США — 8 520 207;
  • Индия — 7 649 158;
  • Бразилия — 5 274 817;
  • Россия — 1 431 635;
  • Испания — 1 029 668.

Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего жертв Covid-19:

  • США — 226 149;
  • Бразилия — 154 888;
  • Индия — 115 950;
  • Мексика — 86 893;
  • Великобритания — 43 967.

Где больше выздоровевших:

  • Индия — 6 792 550;
  • США — 5 545 619;
  • Бразилия — 4 721 593;
  • Россия — 1 085 608;
  • Колумбия — 876 731.

Коронавирус в мире 20 октября

По данным на 20 октября, коронавирусом в мире заразились 40 647 566 жителей планеты.

Из них 1 122 984 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.

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