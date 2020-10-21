За сутки еще более 400 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 20 октября составило 41 040 619 случаев.
Среди них умерли от осложнений 1 129 591 пациент и 30 625 859 — выздоровели.
Антилидеры по количеству зараженных:
- США — 8 520 207;
- Индия — 7 649 158;
- Бразилия — 5 274 817;
- Россия — 1 431 635;
- Испания — 1 029 668.
Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Где больше всего жертв Covid-19:
- США — 226 149;
- Бразилия — 154 888;
- Индия — 115 950;
- Мексика — 86 893;
- Великобритания — 43 967.
Где больше выздоровевших:
- Индия — 6 792 550;
- США — 5 545 619;
- Бразилия — 4 721 593;
- Россия — 1 085 608;
- Колумбия — 876 731.
Коронавирус в мире 20 октября
По данным на 20 октября, коронавирусом в мире заразились 40 647 566 жителей планеты.
Из них 1 122 984 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.