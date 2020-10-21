За сутки еще более 400 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 20 октября составило 41 040 619 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 129 591 пациент и 30 625 859 — выздоровели.

Антилидеры по количеству зараженных:

США — 8 520 207;

Индия — 7 649 158;

Бразилия — 5 274 817;

Россия — 1 431 635;

Испания — 1 029 668.

Украина в этом антирейтинге на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

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Где больше всего жертв Covid-19:

США — 226 149;

Бразилия — 154 888;

Индия — 115 950;

Мексика — 86 893;

Великобритания — 43 967.

Где больше выздоровевших:

Индия — 6 792 550;

США — 5 545 619;

Бразилия — 4 721 593;

Россия — 1 085 608;

Колумбия — 876 731.

Коронавирус в мире 20 октября

По данным на 20 октября, коронавирусом в мире заразились 40 647 566 жителей планеты.

Из них 1 122 984 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией.