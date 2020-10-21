РФ не имеет отношения к скандалу с перепиской сына Байдена — Помпео

РФ не имеет отношения к публикации переписки между сыном кандидата на должность президента США Джо Байдена Хантером и представителем украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, которые якобы свидетельствуют о связи политика с этим делом.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, он видел заявление представителей разведки, там об этом не упоминается.

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Скандальная переписка

14 октября издание New York Post опубликовало письма Хантера Байдена и Вадима Пожарского, в которых последний благодарит партнера о встрече с его отцом, который на тот момент занимал должность вице-президента США.

Байден-старший много раз опровергал о связи с этой историей, однако ее постоянно используют против него его оппоненты — представители Республиканской партии.

Эта история может испортить репутацию политика, который сейчас лидирует в гонке на выборах президента США. Подробнее о скандале с сыном Байдена читайте на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина

Фото: Офис президента