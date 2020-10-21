Министерство юстиции и Министерство национальной безопасности США обнародовали официальные новые правила для получения политического убежища в стране.

Документ объясняет, что политическое убежище не смогут получить иностранные граждане, совершившие такие правонарушения:

тяжкие преступления;

незаконный въезд в страну и сокрытие нелегальных иммигрантов;

деятельность, связанная с преступными бандами;

правонарушения, касающиеся эксплуатации автотранспорта, вождение в нетрезвом состоянии;

домашнее насилие;

использование поддельных документов, удостоверений личности.

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Отмечается, что также запрещено убежище в США иностранцам, которые совершили домашнее насилие, но не были осуждены. Об этом президент США Дональд Трамп заявлял еще в 2018 году.

Изменения вступят в силу через месяц.

Минюст США подал антимонопольный иск против Google

Минюст США подал иск против Google за нарушение конкуренции в сфере поисковых сервисов.

Власти США утверждают, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров за установление Google как поисковой системы по умолчанию.

Если Google проиграет дело, компания вынуждена будет провести реорганизацию бизнеса в соответствии с решением суда.

Источник: Минюст США

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