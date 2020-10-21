В Грузии удалось задержать мужчину, который 21 октября удерживал заложников в банке города Зугдиди и требовал деньги.
Он покинул здание банка.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
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За захват заложников, ношение оружия и разбой местные правоохранители открыли уголовное дело.
Захват заложников в Зугдиди
21 октября вооруженный мужчина взял в заложники людей в одном из отделений Банка Грузии.
Он был вооружен автоматом и гранатой.
Угрожая жизням людей, от требовал $500 тыс., после выплаты денег ему должны были позволить покинуть город.
Силовики вели переговоры с мужчиной. Подробнее о захвате заложников в Грузии читайте на Фактах ICTV.
Источник: Первый канал