В Грузии удалось задержать мужчину, который 21 октября удерживал заложников в банке города Зугдиди и требовал деньги.

Он покинул здание банка.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

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За захват заложников, ношение оружия и разбой местные правоохранители открыли уголовное дело.

Захват заложников в Зугдиди

21 октября вооруженный мужчина взял в заложники людей в одном из отделений Банка Грузии.

Он был вооружен автоматом и гранатой.

Угрожая жизням людей, от требовал $500 тыс., после выплаты денег ему должны были позволить покинуть город.

Силовики вели переговоры с мужчиной. Подробнее о захвате заложников в Грузии читайте на Фактах ICTV.

Источник: Первый канал