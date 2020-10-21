В Великобритании 90 человек намеренно заразят коронавирусом, чтобы проверить действие новой вакцины.

Об этом сообщил Имперский колледж Лондона, который является одним из участников эксперимента.

На первом этапе проекта определят возможность заражения здоровых добровольцев от 18 до 30 лет без предшествующей истории болезни или симптомов Covid-19, без сопутствующих заболеваний и известных неблагоприятных факторов риска коронавируса.

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На втором этапе исследования инфицируют добровольцев, которые ранее получили различные препараты — потенциальные вакцины от коронавируса.

Цель эксперимента — выявить наименьшее количество вируса, необходимого для того, чтобы вызвать у человека развитие Covid-19.

Британское правительство выделит на проект под названием Human Challenge 33,6 млн фунтов (около €37 млн). Таким образом предполагается ускорить разработку вакцины.

Экспресс-тест на коронавирус

Ученые Оксфордского университета разработали быстрый тест на коронавирус, который показывает результат меньше, чем за пять минут.

Принцип его действия заключается в том, что в мазках пациентов ищут не геном Covid-19, как это происходит в обычных тестах, а, так сказать, подсвечивают вирусные частицы короткими флуоресцентными цепочками ДНК.

Источник: Имперский колледж Лондона