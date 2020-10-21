В Венесуэле с декабря по январь 2020 года планируют начать массовую вакцинацию против коронавируса. Она будет первоочередной для тех, кто страдает другими заболеваниями, для учителей, врачей и медперсонала.
Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в телеобращении к гражданам.
По его словам, делать прививки от коронавируса будут вакцинами, которые доставили из России и Китая.
После вакцинации учителей, медиков и людей с сопутствующими болезнями, прививки будут делать всем жителям Венесуэлы.
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Президент Николас Мадуро также отметил, что сейчас в стране наблюдается устойчивая тенденция снижения количества случаев заболевания Covid-19.
В Венесуэле, по официальным данным, с начала пандемии зарегистрировано 87 644 подтвержденных случая заболевания и 747 смертей.
В начале октября в страну поступил запас российской вакцины Спутник V. Клинические испытания проводить на 2000 добровольцах, в число которых вошел сын президента. По заявлению правительства, эти тесты должны начать до конца октября.
Вакцина от коронавируса в Украине
В Министерстве здравоохранения Украины определили, кому в первую очередь будут проводить вакцинацию от коронавируса.
Первыми получат вакцину люди в группе риска, а именно пенсионеры и граждане, имеющие сопутствующие заболевания. Кроме того, прививки проведут украинцам, которые находятся в группе риска из-за выполнения своих профессиональных обязанностей.
Источник: Le Figaro