Выборы в США: почти 15% американцев проголосовали досрочно

Более 37 млн ​​человек проголосовали досрочно на 59-тых выборах президента США. Об этом свидетельствуют данные портала United States Elections Project.

— Из 250 млн избирателей в США досрочно свои голоса отдали 37 372 827 людей или 14,9% населения.

Больше всего проголосовавших в штатах Техас (более 4,7 млн), Калифорния (почти 4 млн) и Флорида (более 3 млн).

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Все избиратели могут проголосовать с помощью почты или лично, посетив избирательный участок до выборов 3 ноября. В этом году многим людям приходится стоять в длинных очередях, чтобы отдать свой голос.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Новый глава Белого дома должен будет приступить к работе в январе 2021 года.

Республиканскую партию представит президент Дональд Трамп. Его соперником станет бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

Данные: United States Elections Project