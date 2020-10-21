PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Выборы в США: почти 15% американцев проголосовали досрочно

Более 37 млн ​​человек проголосовали досрочно на 59-тых выборах президента США. Об этом свидетельствуют данные портала United States Elections Project.

— Из 250 млн избирателей в США досрочно свои голоса отдали 37 372 827 людей или 14,9% населения.

Больше всего проголосовавших в штатах Техас (более 4,7 млн), Калифорния (почти 4 млн) и Флорида (более 3 млн).

Читайте: Выборы в США: почему не было вторых дебатов и какой сюрприз Байден приготовил Трампу

Все избиратели могут проголосовать с помощью почты или лично, посетив избирательный участок до выборов 3 ноября. В этом году многим людям приходится стоять в длинных очередях, чтобы отдать свой голос.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Новый глава Белого дома должен будет приступить к работе в январе 2021 года.

Республиканскую партию представит президент Дональд Трамп. Его соперником станет бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

Данные: United States Elections Project

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка