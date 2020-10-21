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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали тысячи митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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11:37 - 21 октября

Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости руководителей силовых структур и губернаторов. Он готовится к воскресной акции протеста в городах Беларуси.

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09:49 - 21 октября

Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Польши.

Она передала рекомендации о том, как сделать проще для белорусов получение гуманитарных виз в Польшу и права работать на территории страны.

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09:32 - 21 октября

Павлу Северинцу продлили срок следствия до 20 декабря.

— Об этом даже адвокату не сообщили. Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал, — написала его жена Ольга на своей странице в Facebook.

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19:51 - 20 октября

Александр Лукашенко заявил, что не готов “загрузить” женщину управлением страной при нынешней Конституции.

– Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили…Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо, – подчеркнул он.

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14:33 - 20 октября

Верховный суд Беларуси признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

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14:30 - 20 октября

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к правоохрантилям. Она призвала их до 25 октября, ультиматума, объявленного ранее Александру Лукашенко, встать на сторону народа.

— 25 октября мы объявили Народный ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Выполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам.

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08:38 - 20 октября

Юрист и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Лилия Власова вышла из следственного изолятора Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в Минске.

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08:25 - 20 октября

В Бресте после 15 суток снова судили 63-летнюю Елену Гнаук.

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20:51 - 19 октября

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поедет в Польшу, где встретится с премьер-министром этой страны Матеушем Моравецким и руководителем администрации президента Кшиштофом Щерским.

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16:28 - 19 октября

В Беларуси освободили из СИЗО и отправили под домашний арест трех политзаключенных. Изменили меру пресечения политтехнологу Виталию Шклярову, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой и адвокату Марии Колесниковой Ильи Салею.

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