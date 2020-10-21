Павлу Северинцу продлили срок следствия до 20 декабря.
— Об этом даже адвокату не сообщили. Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал, — написала его жена Ольга на своей странице в Facebook.
Александр Лукашенко заявил, что не готов “загрузить” женщину управлением страной при нынешней Конституции.
– Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили…Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо, – подчеркнул он.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к правоохрантилям. Она призвала их до 25 октября, ультиматума, объявленного ранее Александру Лукашенко, встать на сторону народа.
— 25 октября мы объявили Народный ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Выполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам.
В Беларуси освободили из СИЗО и отправили под домашний арест трех политзаключенных. Изменили меру пресечения политтехнологу Виталию Шклярову, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой и адвокату Марии Колесниковой Ильи Салею.