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Факты / Мир

За публикацией статьи о сыне Байдена стоит Россия — разведка США

Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников разведки США убеждены, что Россия стоит за публикацией в СМИ компромата на Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

Издание опубликовало письмо, которое подписали экс-директора Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден и Джон Бреннан, экс-глава Пентагона Леон Панетта и другие.

— Появление на политической арене в США электронных писем, вероятно, принадлежащих сыну вице-президента США Байдена Хантеру, большинство из которых относятся к периоду, когда он работал в руководстве украинской газовой компании Burisma, имеет все классические знаки информационной кампании России, — говорится в заявлении.

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Публикация в New York Post

14 октября издание New York Post опубликовало статью, в которой утверждается, что Хантер Байден знакомил своего отца, который тогда еще занимал пост вице-президента США, с бизнесменами из Украины — в частности, с Вадимом Пожарским.

Источник: Politico

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