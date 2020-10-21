В ночь на 22 октября можно будет увидеть падение метеоров из кометы Галлея. Луна будет тусклой, поэтому явление будет заметнее. Яркие полосы на небе жители северного полушария смогут видеть до начала ноября.

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Комету Галлею не видно с Земли, но она оставляет за собой след из метеоров.

Астрономы отмечают, что есть два способа увидеть метеоры. Первый — найти место, где хотя бы час можно наблюдать за небом.

Второй — смотреть в часть неба, которая выше созвездия Ориона.

Самое главное, чтобы четко все увидеть, надо найти место с небольшим световым загрязнением.

— Человеческому глазу нужно время, чтобы приспособиться к ночному небу, и яркий свет может нарушить тренировку глаз, необходимую для выявления более тусклых метеоров, — советуют астрономы.

Руководитель Управления по окружающей среде метеороидов NASA Билл Кук утверждает, что в это время человек может увидеть около 10-20 метеоров в час.

NASA планирует собрать образцы грунта астероида Бенну

В NASA сообщили, что космический корабль OSIRIS-Rеx на этой неделе попытается собрать образцы грунта на астероиде Бенну.

В случае неудачной попытки OSIRIS-Rеx повторит операцию.

На Земле материалы ожидают в 2023 году.

Источник: Space.com.

Фото: Dreamstime