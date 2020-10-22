Участвовавший в испытании российской вакцины депутат подцепил коронавирус

Российский депутат, заместитель руководителя фракции Справедливая Россия в Госдуме, Валерий Гартунг заявил 21 октября в Facebook о положительном результате на Covid-19, хотя у него нет симптомов болезни.

Гартунг — один из 40 тыс. человек, участвовавших в III стадии испытаний российской вакцины Sputnik V.

Российский депутат утверждает, что получил два укола, после которых у него не было никаких побочных эффектов. Поэтому он допускает, что мог и не получить вакцину вообще.

— Теперь у меня положительный результат, а это значит, что я определенно получил плацебо, — сообщил Гартунг.

Как известно, четверть всех участников исследования на самом деле не получили вакцину — стандартная практика при испытаниях вакцин, предназначенная для измерения эффективности продукта в создании иммунитета.

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Первая зарегистрированная вакцина против Covid-19

Препарат Sputnik V формально стал первой зарегистрированной вакциной от Covid-19.

Россия объявила о ее регистрации в середине августа, не дождавшись результатов клинических испытаний.

Во время своего заявления президент РФ Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей сделали прививку.

В научных кругах высказываются серьезные сомнения в эффективности российской вакцины от коронавируса.

Фото: Минздрав РФ