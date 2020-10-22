По состоянию на 22 октября коронавирусом в мире заразились еще 423 819 жителей планеты. По данным ВОЗ, это суточный антирекорд с начала пандемии Covid-19.

В целом заразились уже 41 104 946 человек, из которых 1 128 325 — умерли от осложнений, в частности 6 424 — за последние сутки.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Европе — 193 831 пациент.

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Коронавирус в мире 22 октября

Статистика коронавируса в мире Университета Джонса Хопкинса отличается от статистики ВОЗ.

По его данным, за последние сутки заболели почти 400 тыс. человек, а в целом – 41 148 042.

Умер от осложнений 1 129 591 пациент и 28 032 357 — выздоровели.

В Украине за день заболели 7 053 человек. И это тоже суточный антирекорд.

Источник: WHO