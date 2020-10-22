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Факты / Мир

Излечилось 28 млн человек — коронавирус в мире 22 октября

В мире продолжает расти количество больных коронавирусом. За сутки еще около 400 тыс. человек заразились Covid-19, в общем 41 148 042 случаев.

Среди них умер от осложнений 1 129 591 пациент и 28 032 357 — выздоровели.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Больше всего заражений в:

  • США — 8 333 5917;
  • Индии — 7 651 107;
  • Бразилия -5 298 772;
  • Россия — 1 438 219;
  • Аргентина — 1 037 325.

Украина в этом антирейтинге между Пакистаном и Израилем на 24 месте.

Где самая высокая смертность от Covid-19:

  • США — 222 063;
  • Бразилия — 155 403;
  • Индия — 115 914;
  • Мексика — 87415;
  • Великобритания — 44 248.

Больше всего выздоровели:

  • Индия — 6 795 103;
  • Бразилия — 4 526 393;
  • США — 3 323 354;
  • Россия — 1 091 264;
  • Колумбия — 884 895.

Коронавирус в мире 22 октября

По данным на 20 октября, коронавирусом в мире заразились 41 040 619 жителей планеты.

Из них 1 129 591 пациент умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровели 30 625 859 человек.

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