В мире продолжает расти количество больных коронавирусом. За сутки еще около 400 тыс. человек заразились Covid-19, в общем 41 148 042 случаев.
Среди них умер от осложнений 1 129 591 пациент и 28 032 357 — выздоровели.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Больше всего заражений в:
- США — 8 333 5917;
- Индии — 7 651 107;
- Бразилия -5 298 772;
- Россия — 1 438 219;
- Аргентина — 1 037 325.
Украина в этом антирейтинге между Пакистаном и Израилем на 24 месте.
Где самая высокая смертность от Covid-19:
- США — 222 063;
- Бразилия — 155 403;
- Индия — 115 914;
- Мексика — 87415;
- Великобритания — 44 248.
Больше всего выздоровели:
- Индия — 6 795 103;
- Бразилия — 4 526 393;
- США — 3 323 354;
- Россия — 1 091 264;
- Колумбия — 884 895.
Коронавирус в мире 22 октября
По данным на 20 октября, коронавирусом в мире заразились 41 040 619 жителей планеты.
Из них 1 129 591 пациент умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровели 30 625 859 человек.