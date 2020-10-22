В мире продолжает расти количество больных коронавирусом. За сутки еще около 400 тыс. человек заразились Covid-19, в общем 41 148 042 случаев.

Среди них умер от осложнений 1 129 591 пациент и 28 032 357 — выздоровели.

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Больше всего заражений в:

США — 8 333 5917;

Индии — 7 651 107;

Бразилия -5 298 772;

Россия — 1 438 219;

Аргентина — 1 037 325.

Украина в этом антирейтинге между Пакистаном и Израилем на 24 месте.

Где самая высокая смертность от Covid-19:

США — 222 063;

Бразилия — 155 403;

Индия — 115 914;

Мексика — 87415;

Великобритания — 44 248.

Больше всего выздоровели:

Индия — 6 795 103;

Бразилия — 4 526 393;

США — 3 323 354;

Россия — 1 091 264;

Колумбия — 884 895.

Коронавирус в мире 22 октября

По данным на 20 октября, коронавирусом в мире заразились 41 040 619 жителей планеты.

Из них 1 129 591 пациент умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровели 30 625 859 человек.