Премьер-министр Словакии Игорь Матович отметил, что правительство будет рассматривать решение о введении повторного жесткого карантина на территории страны.

Такие меры необходимы для сдерживания распространения коронавируса.

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По словам Матович, единственная возможность избежать чешского сценария развития событий — ввести в стране локдаун, или организовать масштабное тестирование населения.

— Мы сейчас как поезд, у которого отказали тормоза. Но нужно его остановить любой ценой. На этой неделе мы, возможно, выйдем на 3 тыс. Случаев, а на следующей неделе — уже 4 тыс., — сказал премьер-министр.

По состоянию на 22 октября в Словакии зафиксировали 2 202 случая коронавируса, что является новым антирекордом.

Коронавирус в мире

На коронавирус в мире за последние сутки обнаружили почти 400 тыс. человек заразились Covid-19, в общем 41 148 042 случаев.

Среди них умер от осложнений 1 129 591 пациент и 28 032 357 — выздоровели.

Наибольшее количество больных обнаружили в США — 8 333 591, Индии — 7 651 107, Бразилии — 5 298 772, России — 1 438 219, Аргентине — 1 037 325.

Источник: Noviny