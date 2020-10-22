В Италии в столичном регионе Лацио и Риме решили ввести комендантский час для сдерживания пандемии коронавируса.
Такое решение было принято губернатором Лацио Никола Зингаретти и министром здравоохранения Роберто Сперанца.
С 23 октября итальянцам будет запрещено находиться на улице с 00.00 до 05.00 в течение месяца.
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Право выходить будут иметь только определенные категории граждан — те, кто работает в такое время или идет по неотложным делам.
Кроме того, места массового скопления людей будут закрывать с 18.00 или же будет полностью ограничиваться к ним доступ.
Начиная 26 октября 50% учащихся переведут на дистанционное обучение, с приоритетом обучение в классе для выпускников, а университеты — 75% студентов. Магазины в настоящее время смогут продолжить работу без дополнительных ограничений.
Карантин в Италии
Через ежедневные антирекорды коронавируса в Италии усилили карантин.
В стране рекомендовали запретить посещение популярных улиц и площадей после 21.00. Кроме того, призвали закрыть развлекательные заведения в вечернее и ночное время.
По новым правилам, за столом в ресторанах и барах не могут размещаться более шести человек.
Источник: Corriere Della Sera