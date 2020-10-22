Бывший президент США Барак Обама впервые за время президентской гонки лично выступил на митинге в поддержку кандидата-демократа Джо Байдена.

Встреча со сторонниками Байдена состоялась в Филадельфии штата Пенсильвания. Это один из определяющих штатов, который больше всего влияет на результаты выборов в США.

— Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис, — сказал Обама.

На выборах президента в 2008 и 2012 годах пенсильванци поддержали Обаму, однако в 2016 году они в большинстве проголосовали за действующего главу государства и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

18 августа о своей поддержке Байдена заявила жена Барака Обамы Мишель. Она назвала действующего президента Трампа неправильным и призвала голосовать за Джо Байдена.

По мнению Обамы, Байден сможет объединить США и вывести страну из кризиса.

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Выборы президента в США

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание.

Его соперником будет демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.

Источник: FoxNews