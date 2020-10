ЕС созывает саммит по усилению борьбы с Covid-19

Глава Европейского совета Шарль Мишель принял решение о созыве саммита Евросоюза в связи с пандемией коронавируса. Он может пройти 29 октября в режиме онлайн.

Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19

We need to strengthen our collective effort to fight #COVID19

— Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020