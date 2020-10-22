ЕС созывает саммит по усилению борьбы с Covid-19

Глава Европейского совета Шарль Мишель принял решение о созыве саммита Евросоюза в связи с пандемией коронавируса. Он может пройти 29 октября в режиме онлайн.

— Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года. Должны усилить наши коллективные усилия в борьбе с Covid-19, — говорится в сообщении.

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Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19 We need to strengthen our collective effort to fight #COVID19 — Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020

Коронавирус в мире

По состоянию на 22 октября в мире коронавирусом заразились 41 148 042 человек, за сутки — почти 400 тыс. человек. Умерли от осложнений 1 129 591 пациент и 28 032 357 — выздоровели.

Наибольшее количество заражений зафиксировали в США — 83 335 917, Индии — 7 651 107, Бразилии — 5 298 772, России — 1 438 219 и Аргентине — 1 037 325.