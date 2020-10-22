Совет ЕС 22 октября ввел ограничительные меры в отношении двух россиян – Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина, а также так называемого центра ГРУ, ответственных за кибератаку на Бундестаг в апреле и мае 2015 года.

Эта кибератака повлияла на информационную систему немецкого парламента. В частности, был похищен значительный объем данных, а также затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе и канцлера Ангелы Меркель.

Великобритания вслед за ЕС также ввела санкции против этих россиян и центра ГРУ.

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Санкций против РФ за кибератаки на Бундестаг

Ангела Меркель еще в мае заявила, что у Германии есть доказательства причастности российских хакеров к кибератакам на Бундестаг в 2015 году, и не исключила введения санкций.

В 2015 году в результате кибератаки на внутренние сети Бундестага было похищено несколько гигабайт данных, в частности большое количество электронных писем из депутатского офиса Меркель.

В начале мая 2020 года Германия выдала ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе сети парламента.